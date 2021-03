Presentato dall’Anpi Asti il volume “Vivere e studiare la Resistenza” a ricordo di Marisa Ombra e Anna Bravo

Tra le iniziative che l’ANPI di Asti aveva in animo di realizzare nel 2020, di primaria importanza erano quelle che avrebbero dovuto ricordare le figure di Marisa Ombra e Anna Bravo, scomparse, a pochi giorni l’una dall’altra, nel dicembre del 2019.

Due astigiane che, pur vivendo ed operando in stagioni molto diverse tra loro anche se non troppo distanti dal punto di vista temporale, si sono rese interpreti di una straordinaria capacità di impegno, di lotta e di analisi storica, non disgiunte ad una rara onestà intellettuale, per la diffusione dei valori fondanti della democrazia nel nostro paese, primi tra tutti quelli contenuti nella nostra Costituzione.

Non avendo potuto realizzare quanto progettato per it diffondersi epidemia da Coronavirus, ii Comitato ha pensato di affidare ii ricordo di Marisa e Anna al volumetto “Vivere e studiare la Resistenza” che accompagna tutte le tessere sottoscritte per ii 2021 per il Comitato ANPI di Asti.

Il volume è stato presentato questa mattina, mercoledì 31 marzo, innuna conferenza stampa tenutasi nel massimo rispetto delle normative anti Covid nel cortile di palazzo Ottolenghi, alla presenza del presidente Anpi Asti, Paolo Monticone, del vicepresidente Guido Cardello e di Laurana Laiolo.

La pubblicazione riporta i ritratti di Marisa e Anna tracciati da Laurana Lajolo e comparsi sul “Quaderno di storia contemporanea” (n.67-2020) dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”, ed il testo degli interventi che le due astigiane tennero nel corso del Convegno “Contadini e Partigiani”, svoltosi tra Asti e Nizza Monferrato dal 14 al 16 Dicembre 1984, in occasione della nascita dell’Israt e che compaiono sul numero 18 di “Asti contemporanea”, curato come sempre dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Asti.