Pratiche Ecobonus 110%, l’impegno del Comune di Asti per potenziare l’organico del personale del Settore Urbanistica

A seguito del continuo confronto con l’Unione Industriale, gli Ordini Professionali degli Architetti, Geometri ed Ingegneri con il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, il dirigente Arch. Antonio Scaramozzino e gli uffici, si è fatto il punto sulla situazione in merito all’evasione delle pratiche urbanistiche e in primo luogo delle istanze volte a rientrare nei vantaggi dell’ecobonus 110%.

“Da dicembre 2020 è stato attivato un servizio di supporto alla ricerca dell’archivio e dal 1° marzo è stato potenziato l’organico del personale del Settore Urbanistica del Comune di Asti con l’inserimento di cinque tecnici, due interni e tre per il tramite di agenzia di somministrazione lavoro, e un amministrativo.

L’organizzazione degli uffici vedrà pertanto nascere un team di funzionari dedicato a risolvere il pregresso delle sanatorie e le istanze di sanatoria che saranno presentate ai fini dell’ottenimento dell’Ecobonus 110.

Ad oggi, una delle criticità impellenti, segnalata dagli ordini professionali, è relativa alle tempistiche degli appuntamenti per il confronto con gli uffici per imbastire le pratiche.

Purtroppo in questo momento, la situazione sanitaria non permette l’attività di sportello e pertanto già da diversi mesi è stato attivato il servizio di prenotazione appuntamenti in videoconferenza al link https://astibook.it” si legge nella nota del comune di Asti.

“Vista la mole degli appuntamenti richiesti, è stato ridotto il tempo degli appuntamenti, raddoppiando così il loro numero, lasciando però al professionista la possibilità di prenotare due appuntamenti di 15 minuti consecutivi nel caso di pratiche complesse, così come è facoltà chiedere un incontro in presenza, nei casi di assoluta impossibilità di un confronto in via telematica, con la relativa predisposizione di luoghi consoni alle esigenze di sicurezza sanitaria.

Nonostante questo, il maggior lavoro, creatosi per l’importante aumento delle richieste di verifiche preliminari, ha nuovamente riportato i tempi di attesa a 50 giorni. Per affrontare il problema e trovare una soluzione, l’Assessorato all’Urbanistica ha istituito un indirizzo email dedicato ecobonus@comune.asti.it , che potrà essere utilizzato per i quesiti più semplici o che comunque possono essere posti senza la necessità di un colloquio. Tale servizio si è ritenuto utile, considerando che diversi appuntamenti si sono risolti con domande che richiedono risposte sintetiche e quindi risolvibili anche solo per email. Ai quesiti posti per il tramite dell’email, gli uffici potranno rispondere per iscritto o telefonando direttamente al professionista o cittadino, così da velocizzare la procedura di risposta” prosegue il comunicato stampa.

È pertanto presente sulla home page del Comune di Asti il banner “INFO ECOBONUS 110%” che riporta al seguente link https://trasparenza.comune.asti.it/archivio13_strutture_-1_2234.html , dove sarà possibile trovare l’indirizzo email ecobonus@comune.asti.it .

Rimane a disposizione il Vicesindaco Marcello Coppo per incontrare chi ne abbia necessità, richiedendo appuntamento all’email m.coppo@comune.asti.it .

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara “Stiamo facendo tutto il possibile per potenziare l’organico del Settore Urbanistica e i Servizi necessari per sfruttare a pieno le opportunità del provvedimento di agevolazione ECOBONUS 110.”

Il Vicesindaco Marcello Coppo dichiara “La linea impostata nel Settore Urbanistica e che sta terminando la sua attuazione è quella della semplificazione e della massima collaborazione con gli Ordini Professionali, con i quali vi è un serrato confronto, al fine di trovare le soluzioni migliori attuabili per evitare lavoro inutile e ritardi non giustificati. Rimango a disposizione anche per casi singoli e per qualsiasi domanda sull’andamento delle singole pratiche, l’Ecobonus è un treno che non possiamo perdere.”