Piemonte, un milione in più per gli Extralea

È proseguito in Prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, l’esame del Ddl sul bilancio di previsione 2021-2023. Degli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni, molti sono stati ritirati e 6 approvati.

Nello specifico in tema di Extralea è stato approvato l’emendamento sottoscritto da tutti i capigruppo di opposizione che aggiunge un milione di euro per il 2021 al Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Approvati anche un emendamento di Giorgio Bertola (M4o), Marco Grimaldi (Luv), Domenico Rossi (Pd) e Silvio Magliano (Moderati) che stanzia 100 mila euro l’anno per tre anni per il Fondo a contrasto dell’usura, uno a prima firma Maurizio Marello (Pd) che stanzia 45mila euro l’anno per tre anni a favore delle località piemontesi che hanno ottenuto il riconoscimento di Città creative Unesco e uno presentato da Magliano (Moderati) che incrementa le risorse per la disabilità di 30mila euro all’anno per tre anni per favorire interventi in materia di vita indipendente. Approvato poi un emendamento del Pd (primo firmatario Raffaele Gallo) che stanzia 100mila euro per ogni annualità del triennio per interventi di assistenza e sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio e uno proposto da Francesca Frediani (M4o) che prevede 90mila euro nell’arco del triennio (30mila euro all’anno) per dare completa attuazione alla legge in materia di promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale.

L’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, ha inoltre espresso disponibilità per l’eventuale approvazione in Aula, dopo i necessari approfondimenti tecnici, dell’emendamento proposto da Silvio Magliano (Moderati) in tema di scuole paritarie, che incrementa di 350mila euro le risorse relative agli assegni di studio per iscrizione e frequenza.

L’esame del disegno di legge proseguirà domani mattina in sede di Prima Commissione.