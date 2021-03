“Perchè AstraZeneca agli over 80?”

Riceviamo e pubblichiamo

Mia madre ha 94 anni, una paziente over80 per la quale il piano vaccinale nazionale ha previsto la vaccinazione nella prima fase e in quanto tale era stata convocata per il 17 marzo al punto vaccinale di via Scotti, ma il giorno prima una telefonata dell’Asl annulla l’appuntamento e in quel momento apprendo che il vaccino che sarebbe stato inoculato (a lei come a tutti gli altri pazienti, convocati in un punto vaccinale per OVER80) sarebbe stato l’AstraZeneca: grande stupore e perplessità!

Non voglio inserirmi nel dibattito sulla validità di questo vaccino, spero anzi che il vaccino venga al più presto, per così dire, riabilitato: ne va del successo della campagna vaccinale, ma lo stesso non posso non interrogarmi su se sia giusto dare Astra Zeneca agli over 80.

Fin dall’inizio della campagna vaccinale è stato dato per scontato che ai pazienti ultra-ottantenni fosse somministrato uno dei due vaccini a Rna messaggero, Pfizer o Moderna: i moduli per il consenso informato che ci aveva mandato il medico dopo l’inserimento del nome di mia mamma nella piattaforma regionale erano infatti per questi vaccini, una nota dell’Aifa di gennaio raccomandava il loro utilizzo preferenziale “nei soggetti più anziani e/o più fragili”, riservando AstraZeneca al massimo ai cinquantacinquenni. Insomma, di AstraZeneca ai grandi anziani non se ne parlava proprio mentre era ovvio considerare un over 80 “soggetto vulnerabile”, fino ad isolarlo quasi completamente dal mondo per il timore del contagio.

Dopo la soglia di età é stata elevata e probabilmente è questa la ragione che ha formalmente consentito all’Asl la scelta vaccinale che ha riguardato mia mamma.

Formalmente appunto, ma i suggerimenti dell’Aifa rimangono e non è irrilevante la circolare del ministero della salute che autorizza l’utilizzo di AstraZeneca anche oltre i 65anni li ricorda in premessa, confermando, mi pare, la scelta di aderire alla raccomandazione sull’utilizzo preferenziale dei vaccini a Rna messaggero (Pfizer o Moderna) rispetto a quelli a vettore virale (Astra Zeneca) per le classi di età oltre gli 80 oltre che per i soggetti estremamente fragili.

Ma allora perché sarebbe stato somministrato AstraZeneca a mia mamma e, fatto non certo irrilevante, in modo non chiaramente esplicitato? Non ci si può scegliere il vaccino, giusto, ma essere informati di una scelta così stravolgente non solo all’ultimo momento, mi parrebbe doveroso, o no?

Presto riprenderà a pieno la campagna vaccinale, sono fiduciosa, ma agli over80 cui ancora non è stato somministrato il vaccino continuerà ad essere proposto Astra Zeneca o la scelta, non attuata solo per la sospensione generale dell’uso di questo farmaco, rientrerà?

Spero di sì, in caso contrario la lontananza dalle indicazioni dell’Aifa di una tale decisione mi renderebbe molto difficile suggerire a mia madre – in scienza e coscienza si dice – di vaccinarsi: un danno, per mia mamma, certo, ma anche per tutta la collettività.

