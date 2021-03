Parte in Piemonte il Bando “Ambito 3” corsi di formazione gratuiti su misura per le imprese

Enaip Piemonte è tra le agenzie formative accreditate della Regione Piemonte che potranno realizzare percorsi di formazione e di inserimento lavorativo veloci e realizzati sulle esigenze delle imprese.

Con questa nuova formula (Ambito 3) che coinvolge anche i Centri per l’impiego, i servizi al lavoro, le associazioni di categoria e i diversi stakeholder a livello locale si intende rafforzare la rete a sostegno dell’occupazione, migliorando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l’organizzazione “in tempo reale” di corsi di formazione utili per formare le competenze richieste dalle imprese in cerca di personale.

I corsi potranno avere una durata compresa tra un minimo di 40 fino ad un massimo di 300 ore, anche realizzati in piccoli gruppi. I corsi, gratuiti per tutti i partecipanti, saranno rivolti a giovani maggiorenni e ad adulti disoccupati, anche percettori di reddito di cittadinanza, e dipendenti di aziende con sede operativa in Piemonte collocati in cassa integrazione straordinaria e a rischio di perdita del posto per situazioni di crisi con esuberi.

I titolari di impresa che devono formare risorse umane da inserire nella propria azienda, posso inviarci una richiesta a sal.imprese@enaip.piemonte.it o contattare il centro Enaip più vicino. Sia la consulenza che la formazione sono gratuiti.