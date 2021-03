Online una tavola rotonda per riflettere sulla differenza al femminile nei vari aspetti dell’esistenza

Il C.I.F. Centro Italiano Femminile di Asti e il Consultorio Familiare “Francesca Baggio” nell’ambito delle manifestazioni previste per la Giornata Internazionale della donna organizzano una Tavola rotonda dal titolo “Donna: la voce delle differenza” Per riflettere sulla differenza al femminile nei vari aspetti dell’esistenza.

L’incontro si svolgerà in modalità on line ed è in programma venerdì 12 marzo 2021 dalle 18,00 alle 20,00

Il Link per seguirlo è il seguente: https:fichiesacattolica.webex.com/chiesacattolicahphp?MTID=m8d952914a2d 37c38bbdfa44fal5215cb

RELATORI

Dott.ssa Nicoletta FASANO ricerc. ISRAT

Diventare cittadine: donne in cammino verso i diritti

Dott. Giuseppe BONAVOLONTA’ psichiatra

Ancor più uniche e irripetibili

Dott. Beppe AMICO direttore Caritas

Nello zaino delle donne migranti

Don Fabio MARONGIU consulente etico del Consultorio F. Baggio

La donna oltre

Dott.ssa Cristina NIGRA mediatrice familiare

Quando la diversità diventa una forza

LETTRICI

Francesca BOTTARI

Irene CONTE

Renza BINELLO

Chiara PASTORE

COORDINA Dott.ssa Silvana ALESSANDRIA Direttore del Consultorio