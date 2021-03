On Earth Altromercato presenta Take Your Time: la nuova collezione creata dall’unione di tante mani

Altromercato, la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia e la seconda al mondo, presenta la prima Cooperative Collection On Earth, un progetto di sviluppo comune e coordinato di Etichal Fashion, per l’autunno – inverno, che riunisce le idee e le differenti esperienze di diverse realtà del Commercio Equo e Solidale e della moda etica in Italia: altraQualità, EquoMercato, Meridiano 361, Progetto Quid.

Sviluppare una collezione di moda etica è un processo lungo ed oneroso che richiede molte e diversificate competenze tecniche. Per rendere il sistema più sostenibile si è deciso di unire gli sforzi e creare a più mani una unica collezione coordinata che coinvolge numerosi produttori. Ciò permette economie in tutte le fasi del processo, dalla progettazione, allo sviluppo, alla produzione fino alla vendita, generando maggiore valore per ogni attore coinvolto.

Lo sforzo di design si esprime su una quantità di prodotto per modello notevolmente ampliata, che significa più disponibilità di prodotto, soddisfacendo le richieste di approvvigionamento del cliente.

I produttori vedono ricompensato il lavoro di nuovi sviluppi con un maggior numero di pezzi per modello, con un notevole decremento anche dei costi della materia prima.

In questo modo è possibile migliorare l’offerta per il cliente, mentre la selezione delle materie prime e le lavorazioni artigianali restano come sempre di alta qualità.

La nuova Cooperative Collection di On Earth è stata interamente prodotta durante l’emergenza Covid: tutta la filiera, in ogni singola parte, ha fatto fronte al lockdown confermando gli ordini effettuati – a differenza di tanti protagonisti della moda tradizionale –, evitando così gravi conseguenze per i produttori e mantenendo ai clienti la possibilità di scegliere un capo di moda etica che non è indifferente alla vita di chi c’è dall’altro capo del filo.

Questa collezione, come le precedenti di On Earth, è nata dall’amore per le persone e per il pianeta: i capi di abbigliamento, gli accessori e i bijoux sono creati con cura dalle mani dei produttori nel Sud del mondo e in Italia, aggiungendo alla bellezza e all’artigianalità il costante impegno per realizzare una moda che rispetti le stagioni e sia veramente etica.

LA COLLEZIONE: TAKE YOUR TIME

Questa collezione è dedicata alle donne che vogliono riappropriarsi del proprio tempo, per apprezzare ogni momento della giornata e le sensazioni che donano anche i piccoli gesti quotidiani, per scegliere in modo consapevole e riuscire a prendersi cura di sé stesse, delle persone e del pianeta.

Take your Time è una collezione che rispetta le stagioni, che dura nelle forme, nel design e nei materiali, perché anche la moda ha bisogno di prendersi spazi e ritmi che coincidono con quelli della natura e di tutti noi.

Ogni capo, borsa e accessorio è pensato per accompagnare gli impegni di tutti i giorni: lo stile moderno e le forme classiche danno vita a modelli senza tempo, accoglienti e sostenibili, arricchiti da colori via via sempre più caldi e impreziositi da materiali di qualità e valore, che seguono in perfetta armonia le stagioni finali dell’anno.

I capi sono realizzati con materiali naturali come la lana e la fibra di banano lavorati a mano ai ferri, oppure la morbida alpaca, il velluto di cotone, il tencel, la viscosa e il cotone.

I bijoux sono creati invece con pietre semipreziose, ottone, perline di vetro, corno e legno entrambi riciclati o provenienti dagli scarti delle produzioni industriali, a testimonianza di come questa collezione sia attenta alle risorse del nostro pianeta.

I prodotti in pelle vengono realizzati nel distretto di Calcutta in India. La conciatura della pelle viene fatta presso concerie che non utilizzano lavoro minorile e che rispettano le normative indiane sull’impatto ambientale anche grazie a importanti investimenti per il riciclo e depurazione dell’acqua e per la diminuzione del consumo energia elettrica con l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale.

Grande attenzione è stata data anche all’artigianalità della lavorazione con la rilettura in chiave moderna di alcune antiche tecniche come quella della decorazione a screen printing delle stole o della loro realizzazione su telai a mano.

Tutti i produttori coinvolti provengono da realtà del Commercio Equo e Solidale come Allpa dal Perù, Assisi, Auromira, Asha, Creative, Manjeen, Ema, MKS (tutti dall’India), KTS dal Nepal o di moda etica come l’italiano Progetto Quid.

L’impatto sociale delle organizzazioni partner coinvolte è di immenso valore. Sono tutte infatti impegnate a migliorare la vita delle persone che si trovano ai margini della società, principalmente donne. Sono tante infatti le storie di riscatto che troviamo dietro ogni prodotto della collezione, dall’India fino all’Italia, dove tante donne che vivono in contesti difficili, di emarginazione e in condizioni di fragilità, possono avere una nuova libertà e indipendenza grazie al loro lavoro e a progetti a loro dedicati.

OUTIFIT



Camicia Australe stampa Andy in Viscosa, proveniente da Auromira, India. Pvp consigliato 55€

Pantalone New Baggy in velluto di cotone, proveniente da Creative, India. Pvp consigliato 93 €

Orecchini Orecchini Klimt con stoffa e perline viola, proveniente da Asha, India. Pvp consigliato 10€

Borsa Induma in morbida nappa, proveniente da MKS, India. Pvp consigliato 115€

Stola Betty in pura seta, proveniente d EMA, India. PVP consigliato 24€



Abito Aries manica lunga e cintura in vita in tencel, proveniente da Auromira, India. Pvp consigliato 85€

Collana con catena in ottone e beads in legno di mango ovali, proveniente da Asha, India. Pvp consigliato 28

Borsa Jaya, ampia borsa in morbida nappa, proveniente da MKS, India 125€

Camicia El Prado manica lunga e scollo a V, proveniente da progetto Quid, Italia. Pvp consigliato 60€

Pantalone Eucalipto colore Picante, proveniente da Auromira, India. Pvp consigliato 63€

Collana Gauguin con pietra avventurina verde, proveniente da Asha, India. Pvp consigliato 20 €