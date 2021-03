Oggi è San Giuseppe, perché si festeggia la festa del papà?

La festa del papà è celebrata in tutto il mondo ma in date diverse.

In Italia questa ricorrenza si festeggia dal 1968 ed è fortemente legata alla cultura cattolica, legata alla figura di San Giuseppe, padre putativo di Cristo.

Da un punto di vista storico, il culto di San Giuseppe risale ai tempi del Sacro romano impero d’oriente; in Italia è stata festa civile fino al 1977, ma dopo è stata rimossa.

In alcune regioni italiane, la festa del papà coincide con la festa di fine inverno: come riti propiziatori, si brucia l’incolto sui campi da lavorare e sulle piazze si accendono falò da superare con un balzo e dopo si mangiano le zeppole di San Giuseppe.