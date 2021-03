Oggi è la Giornata Mondiale dell’Acqua

Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. L’obiettivo della giornata è sensibilizzare le istituzioni mondiali e l’opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

L’acqua viene spesso definita come “oro blu” per la sua importanza. L’accesso all’acqua pulita, inoltre, è uno dei goals (obiettivi) dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile è stato nel 2016: i Paesi hanno tempo fino al 2030 per raggiungerli.

L’obiettivo 6 è proprio dedicato all’acqua e recita: “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”.

L’acqua accessibile e pulita è infatti un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere.

Situazione attuale del pianeta

Secondo quanto evidenziato dalle Nazioni Unite, il nostro pianeta possiede sufficiente acqua potabile per raggiungere questo obiettivo, ma a causa di infrastrutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per malattie dovute all’approvvigionamento d’acqua e a servizi sanitari e livelli d’igiene inadeguati. La siccità inoltre colpisce alcuni dei paesi più poveri del mondo, aggravando fame e malnutrizione.

Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti di acqua potabile è salita dal 76 al 91%, tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento.

Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione. Addirittura 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine mentre più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari senza sistemi di depurazione. Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie prevenibili legate all’acqua e all’igiene

Traguardi

Di seguito alcuni dei traguardi da realizzare entro il 2030 per quanto riguarda l’obiettivo 6.

– Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti;

– Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità;

– Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale;

– Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze;

– Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato;

– Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi.

L’acqua è un bene comune di primaria importanza: nei prossimi giorni e sulla versione mensile scaricabile di ATnewsKids in uscita venerdì prossimo ci saranno diversi articoli e curiosità dedicati al tema dell’acqua nella nostra città e nella nostra provincia.

Image by PublicDomainPictures from Pixabay