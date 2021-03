Oasi WWF Valmanera, sabato sarà la 13esima edizione di Earth Hour

Alle 20.30 di ciascun Paese scatterà l’Ora della Terra: l’invito è quello di spegnere le luci per un’ora e riflettere sull’importanza delle proprie scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica

Earth Hour è un’occasione per manifestare vicinanza alla natura e fare qualcosa di buono per il Pianeta e per tutti i suoi abitanti, unendo la propria voce a quella degli altri milioni di persone in tutti i Paesi del mondo

Anche quest’anno, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia Covid-19, saranno innumerevoli le partecipazioni all’iniziativa da parte dei Paesi di tutto il mondo. In Italia, i comuni che fino ad oggi hanno confermato la loro adesione all’iniziativa sono circa 40. La formula dello spegnimento di monumenti, palazzi, piazze, strade è confermata (a Roma si spegneranno il Colosseo e San Pietro) a fianco ad altre attività di rilancio dell’evento online. Anche la rete delle Oasi WWF, come quella di Valmanera, prenderà parte con iniziative locali.

Accanto al WWF quest’anno ci sarà anche RDS 100% Grandi Successi che, come radio partner dell’evento Earth Hour 2021, promuoverà l’iniziativa su suoi canali dal 22 marzo al 27 marzo. RDS 100% Grandi Successi è da sempre attenta a sostenere con la sua grande visibilità cause sociali ed ecologiche, sensibilizzando i propri ascoltatori su temi importanti come quelli per cui il WWF lotta ogni giorno.

Per ulteriori informazioni click -> QUI