Nuovo punto vaccinazioni a Canelli nella palestra della scuola primaria “Umberto Bosca”

Sono quasi ultimati i lavori di allestimento della palestra della scuola primaria “Umberto Bosca” di Canelli come nuovo punto vaccinazioni concordato con l’ASL AT.

La palestra è stata predisposta con quattro linee di vaccinazione, tale da permettere fino a 400 inoculazioni al giorno. Sarà operativa non appena l’ASL terminerà le vaccinazioni delle persone con età pari o superiore ad anni 80.

Il Sindaco Paolo Lanzavecchia e l’Assessore alla Protezione Civile Raffaella Basso, che ha coordinato i lavori, ringraziano sentitamente la Protezione Civile e la Croce Rossa di Canelli, nonché al Comandante della Polizia Locale Diego Zoppini e al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio Ing. Davide Mussa, per aver realizzato in meno di una settimana l’allestimento del punto vaccinale.

Il nuovo allestimento è stato apprezzato dal Direttore di territorio dell’ASL AT Dott. Antonio Parisi che ha visionato l’intera fase di allestimento di tutta la struttura, frutto di una concreta e proficua collaborazione tra Amministrazione Comunale e ASL AT.