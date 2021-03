Nell’impianto di compostaggio di San Damiano d’Asti un nuovo macchinario per eliminare la plastica

Nelle nostre case facciamo la raccolta differenziata, dividendo carta, plastica, metalli e rifiuti organici. Questi ultimi, in cui rientrano ad esempio gli scarti da cucina, una volta raccolti vanno a finire nell’impianto di compostaggio dell’azienda Gaia Spa a San Damiano d’Asti.

Qui questi scarti vengono trasformati in compost, un terriccio molto prezioso perché viene usato come fertilizzante in orti e giardini in modo da rendere il terreno più fertile. Quello che era un rifiuto avrà così una nuova vita che permette di ricominciare un ciclo produttivo: il compost contribuirà infatti alla crescita e allo sviluppo di nuova verdura o frutta che andremo poi ad acquistare e consumare.

Affinché però questo ciclo funzioni è necessario che il rifiuto che arriva all’impianto sia differenziato bene: spesso il materiale in ingresso contiene delle impurità plastiche, che potrebbero “sporcare” il compost finale. Per far fronte a questo problema, nelle scorse settimane nell’impianto di San Damiano, è stata organizzata una dimostrazione del funzionamento di un nuovo macchinario di selezione che è in grado di identificare e separare i diversi polimeri che si trovano nelle plastiche di scarto dal processo di compostaggio. In questo modo si rende il compost più pulito.

Ma cosa fare delle impurità plastiche tolte? Anche a loro verrà data una seconda vita: saranno infatti utilizzate in processi di riciclo, finalizzati ad ottenere nuovi prodotti. In questo modo nulla si getta e tutto si recupera: questo è il principio di base della cosiddetta economia circolare, un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali.

Tutti gli oggetti hanno una vita: nascono (quando sono costruiti), vivono (quando sono utilizzati) e muoiono (quando sono gettati). L’obiettivo è allungare il più possibile la loro vita attraverso il riciclo, il riuso, la riparazione ecc., contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Anche una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione può avere un’alternativa alla discarica: i materiali di cui è composto vengono recuperati e reintrodotti in altri cicli produttivi che generano nuovi prodotti.