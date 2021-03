Nelle vigne del Monferrato ci sono pesci che nuotano: alla scoperta delle sculture di Giorgia Sanlorenzo

Milioni di anni fa le nostre colline erano sommerse dal mare. Sono numerosi infatti i fossili che negli ultimi decenni sono affiorati dal terreno. Si tratta di conchiglie e addirittura scheletri di balene e delfini preistorici, testimonianze importanti dell’esistenza del cosiddetto Mare Padano.

Da queste conoscenze storiche a una giovane studentessa universitaria è venuta un’idea per promuovere il territorio e attirare turisti e visitatori. Si chiama Giorgia Sanlorenzo ha 24 anni e vive a Casorzo, nel nord della provincia astigiana. Si è da poco laureata all’Accademia delle Belle Arti di Torino con una la tesi dal titolo: “Terremerse. Quando pesci e scultori nuotavano nel Monferrato” conseguendo il massimo dei voti, 110 e lode.

“Per la mia tesi ho svilpuppato una ricerca di tipo archeologico a cui ho fatto seguire un progetto ben preciso con la costruzione di sculture in ferro che sono state installate in tre diversi luoghi” spiega Giorgia.

Con tondini di diverso diametro e lamiere trattate con vernici e con un pigmento, che ne conferisce l’effetto di falsa ruggine ed ossidazione, ha realizzato dei pesci, che sono stati installati su alcuni filari Grazzano Badoglio, una chiocciola, che si trova tra le vigne di Casorzo, e una balena posizionata a Cioccaro di Penango.

“L’idea è quella di realizzarne ancora altre da inserire poi all’interno di una mappa disponibile gratuitamente online, su cui saranno riportati: i luoghi di installazione, percorsi per trekking, bici, equitazione, aziende dove trovare prodotti locali, agriturismi dove pernottare e mangiare e in generale consigli su cosa non ci si può perdere visitando il Monferrato”.

Che ne dite? Potrebbe essere l’idea per una bellissima escursione: siete pronti ad andare a caccia di sculture e ad imbattervi in pesci che sembrano nuotare tra le colline come fossero immersi tra le onde del mare?

Questo articolo è la versione “Kids” di questo reportage a cura di Silvia Musso già pubblicato su ATnews.it –> Pesci che nuotano nelle vigne: con Terremerse la promozione del Monferrato parte dalle sculture di Giorgia Sanlorenzo