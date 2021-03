Mondo del lavoro e orientamento: per gli studenti di Giobert e Artom incontri formativi con la Fondazione Slala

Le ‘pillole’ di orientamento di Synergie School, divisione specializzata di Synergie – Agenzia per il lavoro (Ente sostenitore della Fondazione Slala), entrano nelle scuole superiori di Asti e, nelle prossime settimane, in quelle della provincia di Alessandria, mentre è tutto pronto per le giornate formative con l’interporto di Vado Ligure. Sono i nuovi, concreti, passi in avanti promossi dalla Fondazione Slala (Sistema logistici del nord ovest d’Italia) sul fronte del Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) che ha l’obiettivo di «fornire servizi di formazione sulla logistica digitale per avvicinare gli studenti alle professioni legate al mondo della logistica più avanzata e di facilitare i rapporti con gli istituti scolastici al fine di avviare nuovi percorsi di alternanza scuola-lavoro» come spiega Cesare Rossini, presidente di Slala. L’attività, promossa e coordinata dalla Commissione (già “Alternanza Scuola-Lavoro”) presieduta da Massimo Picollo e coordinata da Paolo Ronchetti, si avvale della collaborazione di Synergie attraverso le sedi provinciali di Asti e Alessandria.

I primi appuntamenti astigiani sono con l’Artom e il Giobert. Entrambi gli istituti hanno manifestato interesse per due “pillole” della durata dai 40 min ai 60 minuti su ‘Cv e colloquio’, ‘Soft skill’. Il webinar dell’Artom è in programma il 10 marzo con tutti i ragazzi di tutti gli indirizzi (meccanici , informatici, elettrotecnici, un professionale) delle quarte (8) e delle quinte (8) delle sedi di Asti e Canelli. L’appuntamento con il Giobert è per l’8 aprile per i ragazzi degli indirizzi AFM, SIA e CAT. (in tutto 79 alunni) e il 9 aprile per i ragazzi degli indirizzi RIM e TUR (68 alunni). Oltre a una serie di testimonianze aziendali, un esperto di Synergie dialogherà con i ragazzi.

Dalla prossima settimana sono poi in programma le giornate formative con l’interporto di Vado Ligure (il presidente è Gianluigi Miazza) che sarà al centro di una analisi dei principali aspetti della realtà interportuale che sarà seguita dalla illustrazione delle opportunità lavorative offerte dalla logistica connessa al sistema dei porti. È previsto il coinvolgimento degli studenti degli istituti Volta, Nervi-Fermi, Vinci-Migliara di Alessandria, Marconi di Tortona, Sobrero di Casale Monferrato, Artom e Giobert di Asti, i dei centri di formazione Enaip e Ciofs.

Intanto un’altra esperienza alessandrina sta per essere esportata ad Asti. È il Protocollo d’intesa per la realizzazione della attività previste dal progetto “Ampliamento del Polo Logistico Alessandrino” tra Comune di Alessandria in partnership con la Fondazione Slala, l’Istituto tecnico statale “Volta”, l’Istituto di istruzione superiore “Vinci Migliara, Nervi Fermi” e Anpal Servizi Spa, del 15 ottobre 2020, che prevede la collaborazione fra le parti per la «qualificazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento degli studenti; la realizzazione di esperienze di orientamento di modelli innovativi di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; la messa a disposizione di specifiche professionalità per formare giovani studenti nelle tematiche delle nuove e più avanzate competenze necessarie ad operare nel settore della logistica moderna» .

Un analogo percorso relativo al “Progetto – ampliamento del polo logistico astigiano” è in corso di definizione in queste settimane e coinvolge gli istituti Artom e Giobert, Anpal Servizi, Fondazione Slala, amministrazione comunale e provinciale.