Mombello Monferrato, le fiamme domate grazie all\'aiuto di un elicottero

Per gran parte della giornata vigili del fuoco del comando provinciale di Alessandria e volontari di Aib (con le squadre Valcerrina Aldo Visca, di Coniolo, Stazzano e Bistagno) sono stati sul campo in località Coste.

Fortunatamente le fiamme che hanno impegnato diverse persone non hanno interessato centri abitati,o cascine ma si sono propagate anche in una zona che difficile da raggiungere con i mezzi di spegnimento. Pertanto nel pomeriggio è stato impiegato l’elicottero di un’azienda privata, convenzionata con Aib, che con il suo intervento dall’alto è riuscito a domare l’incendio. Sul posto per l’intera giornata sono interventi il sindaco Augusto Cavallo e il personale comunale.