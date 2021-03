Mombello Monferrato, l\'Albero delle cravatte per la Festa del Papà

Dopo il grande successo riscosso con Scatto di Donna il Circolo Ancol di Mombello promuove un’altra iniziativa in occasione della Festa del papà.

L’albero delle cravatte è il nome di questa nuova proposta per il 19 marzo in modo da poter festeggiare in unione anche se a distanza tutti i nostri papà.

Nel capoluogo di Mombello in Via Roma 35, di fronte alla vetrina del Circolo sarà installata una struttura in legno a forma di albero che rimarrà a disposizione per qualche settimana e sulla quale sarà possibile una cravatta, vera o disegnata dai più piccini. L’augurio è di poter riempire l’albero delle cravatte con tutti i colori di speranza e di gioia con l’intento di ricordare tutti i papà, di ieri e di oggi.

Per i disegni di cravatta con dedica potrete fa riferimento all’indirizzo mail: circolomombello@libero.it

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Mercatino di Mombello e con il patrocinio del Comune di Mombello Monferrato