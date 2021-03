Modifiche viabilità a Santo Stefano Belbo

Senso unico alternato lungo la strada provinciale 592 tratto Canelli–Cossano Belbo per la costruzione di una nuova tubazione gas e la posa della fibra ottica nel comune di Santo Stefano Belbo. Il senso unico è previsto dalle 8 di lunedì 29 marzo alle 19 di venerdì 2 aprile. I lavori riprenderanno dopo la pausa pasquale dalle 8 di martedì 6 aprile alle 19 del 9 aprile e poi ancora nella settimana successiva dalle 8 di lunedì 12 aprile alle 19 di venerdì 16 aprile. La nuova regolazione del traffico varrà sia durante il giorno, sia di notte. Saranno anche possibili brevi chiusure totali al traffico legate alle esigenze di cantiere adeguatamente segnalate mediante l’uso di movieri.

Sempre nel comune di Santo Stefano Belbo, lungo la strada provinciale 51 nel tratto Valdivilla (bivio per Castagnole)-Santo Stefano Belbo (bivio sp 31) dal bivio Relais San Maurizio al bivio per Strada Montaldi per oltre due chilometri, è previsto un altro senso unico alternato regolato da semaforo lavori di ricerca (saggi su tubazione posata) per la prosecuzione dei lavori di costruzione della tubazione Italgas. L’intervento inizia venerdì 26 marzo e si concluderà mercoledì 31 marzo dalle 7,30 alle 19. In questo caso la regolazione del traffico avrà validità solo diurna. Saranno inoltre possibili brevi chiusure totali al traffico legate alle esigenze di cantiere