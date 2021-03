Millegocce Onlus chiede agli astigiani un racconto per il nuovo libro “Che sarà di Noi dopo la pandemia!?”

L’associazione astigiana Millegocce Onlus, da sempre impegnata nel finanziamento di progetti umanitari in Kenya questo anno intende pubblicare il nono libro della “Collana Millegocce”.

Per questo scopo l’associazione chiede agli amici astigiani che a causa del virus hanno visto cambiare la loro vita, i loro sentimenti, le loro idee e il loro mondo circostante, di scrivere un breve racconto da donare a Millegocce che ne farà il libro “Che sarà di Noi dopo la pandemia!?”.

L’intero ricavato dalla vendita del libro sarà donato alla “Disabled Childrens Home” di Tuuru, Kenya per l’acquisto di sedie a rotelle, girelli, stampelle e caschi per i Bambini assistiti dalle Suore Missionarie del Cottolengo.

Per maggiori informazioni: cascalaterra@libero.it – 366 101 6584 – 335 5276304