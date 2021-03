Migrazione e mafie: la memoria delle vittime in Piazza San Secondo ad Asti

Il numero di profughi nel mondo non è mai stato così alto, ma le persone in fuga da guerre, povertà e cambiamenti climatici trovano sempre meno protezione in Europa e in Italia . In pochi riescono ad accedere a corridoi e canali umanitari, Molti sono costretti a rivolgersi alle organizzazioni criminali che stabiliscono prezzi, condizioni e rotte . E dopo il viaggio la tratta e lo sfruttamento.

Molti perdono la vita durante il viaggio o finiscono vittime dei meccanismi della tratta o del caporalato. I più sono invisibili , della maggior parte non conosciamo il nome.

In preparazione alla XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Libera insieme alla Rete Welcoming Asti ne ricorderà alcuni per non dimenticare la storia di tutti gli ‘invisibili’ lasciati ai margini della società. L’appuntamento è per venerdì 19 marzo 2021 dalle 17.00 alle 18.00 in Piazza S. Secondo ad Asti.

Il presidio si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria Covid-19.