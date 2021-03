Messaggio di primavera e di speranza dagli Amici Ca.Ri. di Asti

Riceviamo e pubblichiamo la lettera Patrizia Porcellana dell’Associazione Volontariato Amici Ca.Ri. di Asti.

Il 21 marzo è iniziata la primavera, stagione che io prediligo, in cui la natura rinasce, si riveste, per così dire, a festa. Per questo ho pensato di inviarvi i miei pensieri.

Certo avrei voluto dirvi che tutto è cambiato da quella “nuvola rosa” fotografata in terrazza nel 2020, simbolo di quella “sofferta” primavera, avrei voluto dirvi che siamo di nuovo liberi di andare ovunque, di abbracciarci senza timore, di non indossare la mascherina, di far gioire gli anziani affezionati a noi volontari ma…… non è così, purtroppo, anche se vi rimando l’immagine della stessa fioritura ritrovata in terrazza, nuovamente, non senza emozione.

Il periodo che stiamo vivendo è infatti ancora incredibilmente difficile per tutti, in salita, ma lo è particolarmente per quanti lottano con malattie che non perdonano, per i tanti che con competenza ed amorevolezza li curano, per le attività in crisi in tutti i settori, per i bambini e i ragazzi privati dell’attività didattica in presenza, per i residenti in Case di Riposo e Comunità resi malinconici dalla lontananza, pur necessaria, dai famigliari, e non solo.

Il mio augurio è di ritrovare in noi stessi, e soprattutto nell’aiuto offerto al nostro prossimo, il coraggio necessario per affrontare questa prova che sembra non finire mai ma dalla quale speriamo di poter uscire fortificati.

Patrizia Porcellana dell’Associazione Volontariato Amici Ca.Ri. di Asti