Marco Gabusi interviene sulle vaccinazioni: “La polemica insinua timori infondati nella popolazione”

L’Assessore regionale Marco Gabusi interviene per rispondere all’intervento di Mauro Bosia e Michele Anselmo (Uniti si può) ed Angela Quaglia (Cambiamo Asti) sulle vaccinazioni.

“Spiace che in un momento così difficile – dichiara Gabusi – si faccia polemica sulla pelle dei cittadini strumentalizzando un tema delicato come le vaccinazioni. Oltre che essere inutile, questa polemica insinua timori infondati nella popolazione. Si dice che non vi sono evidenze scientifiche, invece le evidenze ci sono, sono a livello numerico, e le possiamo dare facilmente.

Siamo tutti consapevoli che, così come successo in passato per i tamponi o per le mascherine, su operazioni complesse e inedite come questa campagna di vaccinazione si può e si deve migliorare. La Regione Piemonte e l’Asl hanno naturalmente tutto l’interesse a farlo dal momento che l’obiettivo di tutti è quello di immunizzare il più rapidamente possibile la popolazione.

Confermo che la campagna vaccinale su Asti sta procedendo molto bene. Abbiamo infatti evidenze numeriche decisamente confortanti. Guardando ai dati aggiornati a ieri sera sono 5.628 gli 80enni e ultra 80enni vaccinati nelle 17 sedi che l’azienda sanitaria ha individuato sul territorio (dislocate nei Comuni di Asti, Canelli, Nizza Monferrato, Calliano, Montiglio, San Damiano, Villanova d’Asti, Villafranca d’Asti, Bubbio, Castagnole delle Lanze, Castello di Annone, Cocconato, Costigliole, Montegrosso).

L’Asl Asti ha ampiamente raggiunto e superato il target regionale di vaccinazione sugli over 80. Per essere precisi, siamo al 148,18% del target regionale. Se continueranno ad esserci vaccini disponibili, la vaccinazione agli over 80 terminerà in anticipo rispetto alla scadenza prevista di fine mese.”