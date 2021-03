Malandrone, Ambiente Asti: “Operazione Fertil Plastic, quali terreni interessati dallo sversamento illecito di rifiuti?”

Ha destato sconcerto e preoccupazione la notizia dell’Operazione Fertil Plastic del Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Cuneo e coordinata dalla DDA di Torino, con cui sono state notificate 11 misure cautelari per traffico illecito di rifiuti.

Secondo l’indagine una ditta di Magliano Alfieri ha sversato rifiuti su territori del Cuneese e dell’Astigiano.

A fronte di questa situazione il consigliere comunale di Ambiente Asti, Mario Malandrone, ha rivolto a sindaco e assessori di Asti un’interrogazione urgente per sapere se e in quale misura il territorio comunale sia stato interessato da tali sversamenti.

“Nel caso tali sversamenti si siano verificati su aree del proprio territorio agricolo, l’amministrazione, e in specifico l’Assessorato all’Ambiente, può dirci quali territori sono stati coinvolti e quanto sia la superficie coinvolta? – si chiede Malandrone che continua – Nel caso di terreni ubicati nel territorio astigiano, il Comune è a conoscenza di quale sia l’entità degli inquinanti presenti e quali problemi possano presentare per i terreni?”

Il consigliere chiede inoltre “se nel caso di aree del territorio del Comune di Asti, per le proprie competenze, il

Comune non abbia potuto vigilare su aree, o se altresì abbia in qualche modo agito segnalando questo cospicua e impattante presenza di fanghi presumibilmente inquinati”.

“Nel caso in cui alcuni terreni insistessero sul territorio del Comune, esiste il rischio di recare danni all’ambiente, alle falde e agli ecosistemi nelle proprie vicinanze?” si chiede da ultimo Malandrone.