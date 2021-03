Lo staff della Zerottanta: “Mettiamo la nostra struttura a disposizione della comunità Astigiana per le vaccinazioni”

Riceviamo e pubblichiamo.

NOI SIAMO DISPONIBILI !!

Qualora necessitasse, abbiamo deciso di mettere la nostra struttura, palestra Zerottanta, a disposizione della comunità Astigiana nell’ambito del piano nazionale per le vaccinazioni.

Questo nostro gesto vuole essere un MESSAGGIO importante anche per l’intero nostro settore, per dimostrare quanto le palestre non siano luoghi di contagio, ma di prevenzione per la salute.

Per noi la massima ‘PRIMA LA SALUTE’ è un principio ed un valore che fa parte da sempre del nostro DNA.

Le palestre, sono luoghi di cura del corpo e di potenziamento della mente, svolgono un lavoro fondamentale per il benessere psicofisico dei frequentanti.

Sono luoghi in cui si possono effettuare triage come all’ingresso di un ospedale o di uno studio medico,

sono inoltre luoghi in cui si registra chi entra e chi esce, mantenendo i locali e gli attrezzi sanificati e sicuri al pari di un ospedale.

“L’esercizio fisico viene ormai considerato uno dei metodi più efficaci nella prevenzione e nel trattamento di malattie, essenziale inoltre per migliorare le difese immunitarie”

Vogliamo AIUTARE, con questo intento, la nostra città e il Paese a uscire dalla pandemia, velocizzando la campagna di vaccinazioni.

Il nostro centro, dotato di un’ampia superficie, con ingressi e uscite distinte, situato in pieno centro, comodo ai mezzi pubblici, con ampio parcheggio nelle vicinanze è uno spazio ideale da utilizzare per questo scopo.

Lo staff della Zerottanta