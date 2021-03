Libera Asti alla Bottega Altromercato per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

In qualità di socia dell’Associazione Libera anche quest’anno la Cooperativa Della Rava e Della Fava aderisce alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunta alla sua 26° edizione.

Sabato 20 marzo per l’occasione, la cooperativa andrà a confermare la collaborazione con il Presidio Libera Asti di cui è stata tra le realtà fondatrici. Alla Bottega di via Cavour 83 in Asti saranno ospitati per tutta la giornata i volontari astigiani per la promozione del tesseramento annuale a Libera.

Prosegue intanto sempre in Bottega l’impegno, la promozione e la vendita dei prodotti alimentari di Libera Terra, frutto del lavoro di cooperative agricole su terreni confiscate alle mafie.

Su Libera Terra ed i suoi prodotti la Cooperativa della Rava e della Fava dedicherà, come ogni anno, una giornata speciale alla vigilia di Pasqua.