Le uova di Pasqua dell’AIL “ti raggiungono ovunque tu sia”: iniziativa della sezione di Asti e Alessandria

La situazione di emergenza Covid che ha riportato il Piemonte in zona arancione ha causato l’annullamento dei banchetti previsti per la vendita delle uova di Pasqua a favore dell’AIL, associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Da poco è nata la sezione AL-AIL ODV sezione interdivisionale Alessandria – Asti che, anche se non potrà organizzare i banchetti “in presenza”, promuove l’iniziativa invitando ad acquistare le uova contattando direttamente l’associazione con il motto “Un uovo dell’AIL ti raggiunge ovunque tu sia”.

AIL ricorda che oggi sette pazienti su dieci guariscono grazie al contributo di tutti.

Il costo dell’uovo di Pasqua è di 12 euro, di cui 4 sono di copertura per l’acquisto delle uova e del materiale promozionale e 8 che saranno devolute per attività dirette all’assistenza di pazienti malati di leucemia e delle loro famiglie, al supporto alla ricerca, ai reparti di Ematologia e a campagne di sensibilizzazione ed informazione.

Per prenotazioni ed informazioni: 3470769270 – 3339231138