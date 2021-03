Le proposte per una Pasqua all’insegna del rispetto dell’ambiente alla Caffetteria Al Conte Verde di Asti

Per la Pasqua la Caffetteria Al Conte Verde, in via Conte Verde 80, ad Asti, ha scelto di proporre agli astigiani uova e colombe avvolte in una confezione molto speciale. Le uova e le colombe, che si possono prenotare al 347.0794878, si arricchiscono grazie al loro involucro!

Infatti, non si acquista la sola colomba o il solo uovo di cioccolato, ma soprattutto la pellicola che li avvolge, da scegliere tra cinque fantasie. Questa pellicola, made in Piemonte, è l’innovativa idea di una start up torinese: si tratta del beeopak, la pellicola di cera d’api, 100% naturale e biologica, ideale per conservare i cibi senza l’uso della plastica, in particolare nata per avvolgere pane, formaggi, frutta, verdure, snack, panini e per coprire le scodelle.

Una pellicola che è lavabile e riutilizzabile per più di un anno, nata e sviluppata in Piemonte: una scommessa vinta di una coppia di giovani che ora dà lavoro a 9 persone e che offre una valida alternativa alla conservazione degli alimenti rispettando l’ambiente e la propria salute.

Per questo Paola Bertone, titolare della Caffetteria Al Conte Verde, sempre attenta ai temi della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, per la Pasqua ha scelto il beeopack per avvolgere deliziose colombe tradizionali, frutti esotici, limone, cocco e cioccolato e pere e cioccolato, oltre alle tradizionali uova di cioccolato al latte o fondente.

“Quello che viene acquistato è l’involucro, 60 cm x 60 cm, che avvolge la colomba e le uova, un involucro che mantiene molto più a lungo il cibo, rispetto alle tradizionali pellicole, per cui si tratta di una scelta contro gli sprechi alimentari.” spiega Paola.

E non finisce qui. Chi prenota la colomba entro domenica 14 marzo, avrà in omaggio un abbonamento per gustarsi un buon caffè.

Per info e prenotazioni:

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878