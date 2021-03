La Provincia di Asti ricorda le vittime del Covid-19

Oggi, 18 marzo 2021, si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, giorno in cui a Bergamo, nel 2020, i camion dell’esercito portarono via centinaia di bare con morti destinati alla cremazione fuori città. Un’immagine rimasta un simbolo di quella tragedia.

La Provincia di Asti, aderendo all’istituzione della legge nazionale, ricorda le vittime osservando alle ore 12,00, in occasione della seduta del Consiglio Provinciale, un minuto di silenzio.

Le dichiarazioni di Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti: “L’Astigiano piange 612 vittime dall’inizio della pandemia: un numero già altissimo e che è tragicamente destinato a salire. Sento il dovere di rivolgere un abbraccio virtuale a tutti gli astigiani che in questi lunghi mesi hanno sofferto per aver perduto famigliari e amici e chi questa durissima battaglia l’ha combattuta. La pandemia non è finita ma ora abbiamo le armi della scienza per combattere e sconfiggere il Covid-19″.

Nella foto: il presidente Lanfranco con i consiglieri Massaglia e Bassi (in presenza al Consiglio provinciale) e il segretario generale della Provincia Formichella