La Provincia di Asti cerca componenti di Commissione per la selezione di mobilità esterna per la copertura di dirigente

La Provincia di Asti, nel mese di gennaio scorso, aveva approvato l’avviso pubblico, il cui termine è scaduto il 1° marzo 2021, per la copertura, tramite mobilità esterna, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente, da adibire, in prima assegnazione, al Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori, competente per la progettazione e direzione lavori sia stradale che edilizia.

I candidati che hanno presentato la propria candidatura saranno invitati a sostenere un colloquio gestito da una Commissione esaminatrice.

L’Amministrazione Provinciale ricerca quindi n. 2 componenti esperti nelle materie previste dal bando da designare quali membri della commissione esaminatrice della selezione.

Le domande, conformi al modello in allegato predisposto dall’Amministrazione provinciale, contenenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di posta elettronica ordinaria, corredate da curriculum vitae e di copia del documento di identità nei termini di validità, devono essere inviate alla Provincia di Asti, entro le ore 12.00 del giorno martedì 16 MARZO 2021 esclusivamente nelle modalità descritte nel bando allegato.

In allegato: avviso e domanda

Avviso

Domanda