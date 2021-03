La Pasqua de “La Dolce Langa” ordinabile anche online tra gusti della tradizione e novità

Se la Pasqua sapesse di fragole e Brachetto, oppure di nocciole o di castagne? Oppure di pesche, amaretto e cioccolato o con i profumi inebrianti del Loazzolo? Tradizione si, ma anche gusti speciali. Fabrizio Giamello, pluripremiato pasticcere de “La Dolce Langa” di Vesime, sforna ogni giorno non solo colombe ma anche nuove idee: come la novità della Pasqua 2021, la colomba alle fragole semicandite e Brachetto.

Questi gusti speciali si avvicinano a voi: potete infatti acquistarli nel negozio online de “La Dolce Langa”, dove sono disponibili diversi pandolci (a forma di colomba), specialità da forno lievitato artigianale, arricchito dalla passione e dall’amore per questo mestiere. Scopriteli cliccando su -> efru.it/negozio/la-dolce-langa/

E se per la vostra Pasqua o quella dei vostri cari non può mancare la colomba classica, La Dolce Langa è pronta a sfornarla per soddisfare tutte le esigenze.

Ma non finisce qui. Solo per questo periodo, Fabrizio Giamello prepara anche il dolce tradizionale della Langa Astigiana, a base di castagne, che non manca mai sulla tavola durante le festività pasquali.

E non dimentichiamoci del classico “Bacio di Langa®” che per le festività prende le sembianze di una Torta Pasquale, con l’inconfondibile sapore di nocciola della sua frolla dalla bontà esclusiva ed inimitabile.

I prodotti de La Dolce Langa sono realizzati apposta per voi, sono previste anche consegne a domicilio. Per informazioni e ordinazioni: Tel. +39 0144 89128 – Cell: 349.4950097.

