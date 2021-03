Italexit accende la piazza torinese degli ambulanti: “La vostra rabbia è la nostra rabbia!”

Riceviamo e pubblichiamo

Centinaia di ambulanti, commercianti e lavoratori autonomi si sono ritrovati in Piazza Vittorio questa mattina a Torino per difendere il diritto al lavoro. Italexit è scesa convintamente al loro fianco per ribadire il supporto morale, politico e materiale alle categorie colpite.

Il Senatore Gianluigi Paragone si farà portavoce delle loro legittime rivendicazioni nelle aule parlamentari. Applauditissimo l’intervento degli esponenti torinesi del partito che hanno ribadito l’importanza di creare un fronte comune di lotta contro le scellerate politiche governative: “Il nostro popolo non sarà mai veramente libero fino a quando sarà governato dalle marionette di Bruxelles. Italexit subito!”