Continua anche nel 2021 la rubrica Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, con una serie di video che vanno a focalizzare le aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

Valdibella, a Camporeale (Palermo)

L’esperienza della cooperativa agricola biologica Valdibella, a Camporeale in provincia di Palermo, raccontata da Massimiliano Solano.

Il nostro è un progetto articolato: coltivare la terra e le relazioni umane nel rispetto degli equilibri naturali e sociali. La cooperativa nasce nel giugno del 1998 in un territorio a forte vocazione agricola e rurale, affiancandosi alla comunità salesiana Itaca che si occupa di accoglienza di giovani con disagio sociale e promuovendo, attraverso il progetto Jonathan il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Siamo convinti che l’agricoltura biologica non sia una nostalgia per un passato ormai compiuto: rappresenta invece una tra le risposte più urgenti all’imminente futuro del pianeta, che dipende dalla capacità di saper cambiare rotta.

La terra che abbiamo ereditato dai nostri padri ha subìto pesanti cambiamenti, dal dopoguerra in poi. Riappropriarcene è un dovere, perché è piena di promesse che riuscirà a mantenere solo se impariamo ad osservarla, conoscerla, ascoltarla meglio. Per capire di cosa ha bisogno, per nutrirsi meglio e per rifiorire in fretta.

Le buone pratiche di gestione del suolo, le rotazioni agricole, i riposi stessi, sono alcuni degli esempi che contribuiscono alla realizzazione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e della biodiversità.

In fondo è un pensiero semplice: dalla terra viene il nostro nutrimento e dunque più essa sta bene, migliore sarà la nostra salute.

