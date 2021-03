Investimenti ESG: boom in era Covid, si va verso portafogli sostenibili?

Secondo gli esperti il 2021 sarà l’anno del boom degli investimenti ESG, con la stima di un forte aumento dei titoli sostenibili all’interno dei portafogli finanziari. Molti gestori hanno introdotto questi nuovi criteri nelle strategie di asset location, analizzando l’impatto ambientale e sociale delle imprese su cui investire, ma anche la trasparenza, l’etica e la qualità della governance dell’azienda.

Ovviamente, la pandemia di Coronavirus ha favorito l’accelerazione degli investimenti sostenibili, infatti nel 2020 sono stati superati i mille miliardi di dollari di posizioni ESG, con tutti i principali fondi che hanno aumentato le loro quote in questo tipo di partecipazioni. Analizzando gli andamenti storici non si evidenzia però il rischio di una bolla all’orizzonte, infatti il trend positivo per le operazioni finanziarie ESG ha ancora ampi margini di crescita.

Investimenti socialmente responsabili: in aumento anche nel settore retail

Gli investitori istituzionali devono gestire portafogli di miliardi di dollari, per questo motivo sono costantemente alla ricerca di asset che possano garantire la massima sostenibilità nel lungo periodo.

Con tutti i principali Paesi del mondo impegnati sui temi ambientali, è assolutamente normale che i gestori abbiano deciso di seguire la tendenza integrando i parametri ESG nelle loro strategie, una scelta che nel lungo termine consente di minimizzare il rischio.

Secondo i dati forniti da eToro, uno dei titoli più gettonati del 2020 sono state le azioni Tesla, considerata in questo momento tra le aziende simbolo della green economy e della smart mobility.

Allo stesso tempo, prendendo in considerazione le opinioni degli utenti su etoro, è possibile notare come i trader retail apprezzino le diverse possibilità assicurate dal broker per investire in questi titoli.

Per investire nel settore ESG, infatti, gli investitori privati, in particolare i piccoli trader indipendenti, scelgono soprattutto l’acquisto diretto di azioni e gli ETF, fondi quotati che consentono una maggiore diversificazione, in quanto invece di investire appena su un titolo si acquista un fondo al cui interno ci sono una serie di asset differenziati. I broker come eToro permettono di investire in ETF attraverso i CFD, come del resto fanno ormai tutti i principali intermediari finanziari market maker, altrimenti è possibile farlo tramite i portafogli tematici CopyPortfolios.

Stabilire quali sono i criteri da utilizzare per scegliere gli investimenti socialmente responsabili non è facile, infatti non basta applicare appena i parametri ESG per individuare i prodotti e le aziende su cui puntare. Alcune imprese possono avere un impatto negativo evidente sulla società e l’ambiente, ad esempio a causa di un business inquinante o del mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. Per altre aziende determinarne le ricadute sulla società e il Pianeta è complesso, poiché le conseguenze possono essere indirette, basta pensare allo scandalo Dieselgate di Volkswagen mentre oggi è una delle imprese più quotate per la mobilità sostenibile.

Cambiamenti climatici, governo Biden e Next Generation EU

Gli investimenti ESG sono guidati soprattutto dal contrasto dei cambiamenti climatici, infatti l’impronta ambientale è molto forte nella scelta di prodotti finanziari green ed etici. Non si tratta dell’improvvisa trasformazione dei gestori di fondi in ambientalisti, ma di una strategia d’investimento che tiene conto l’accelerazione globale verso la transazione energetica. L’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca è stato senza dubbio un evento importante, poiché la sua campagna è stata incentrata sui temi ecologici e una delle prime decisioni è stata quella di riportare gli Stati Uniti negli Accordi di Parigi.

La presenza degli USA nella battaglia contro il riscaldamento globale è essenziale, altrimenti sarebbe impossibile ottenere risultati concreti e significativi nella riduzione delle emissioni di gas serra. Non a caso molti dei fondi del piano di stimoli fiscali da 1.900 miliardi di dollari saranno destinati alla green economy, per cercare di recuperare il ritardo accumulato dal Paese nella transizione energetica. Secondo il famoso economista Jeremy Rifkin, una delle voci più autorevoli nel campo delle strategie per la sostenibilità, il passaggio è obbligatorio se si vuole evitare il collasso dell’economia fossile previsto entro il 2030.

In questa complessa operazione di trasformazione dell’intero sistema socioeconomico l’Europa sta sicuramente meglio degli USA, infatti sono vent’anni che in Germania studiano la conversione energetica anche attraverso la consulenza di Rifkin. Il Next Generation EU rappresenta un passo in avanti dell’Unione Europea sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, non solo per i fondi in arrivo con una disponibilità di 750 miliardi di euro, ma soprattutto per la presa di coscienza della necessità che sia l’intero Vecchio Continente a decarbonizzare.

La Cina ovviamente è ancora più avanti, in quanto capace di realizzare profondi stravolgimenti socioeconomici in pochissimi anni, infatti il partito comunista ha stabilito l’obiettivo di creare una società a zero emissioni entro il 2060. Per gli investitori questo nuovo scenario cambia tutto, infatti i titoli ESG costituiscono non più appena una scelta etica, ma una necessità per proteggere il capitale nel lungo periodo. Gli investimenti socialmente responsabili sono una tendenza destinata a crescere molto nei prossimi anni, accompagnando i progressi della transizione energetica globale, ad ogni modo bisogna fare attenzione ai fattori di rischio e all’affidabilità dell’emittente.

Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay