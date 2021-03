Instagram e Whatsapp down: se non funzionano non è la vostra connessione!

Da qualche minuto i popolari Whatsapp e Instagram sono down. Sono diverse le segnalazioni di utenti che non riescono a collegarsi al social e al popolare servizio di messaggistica dalle 18.30. Se avete problemi ad accedere non dovete continuare a togliere e rimettere la connessione, tentare di aggiornare il feed o spegnare e riaccendere il telefono. Bisogna solo avere pazienza ed attendere.

Nel frattempo su Twitter gli hashtag “#instagramdown e #whatsappdown sono diventati di tendenza in pochi minuti.

Aggiornamento. Intorno alle 19.10 Whatsapp e Instagram hanno ricominciato a funzionare.