Iniziate le vaccinazioni nel circolo di Tuffo per diversi Comuni del Nord Astigiano

Sono iniziate anche a Cocconato le vaccinazioni contro il Covid, presso il circolo di Borgo Tuffo.

Il servizio è rivolto agli abitanti oltre che di Cocconato anche di Cunico, Robella, Aramengo, Moransengo, Tonengo e Piovà Massaia.

Le prossime vaccinazioni si svolgeranno il 14 e il 20 marzo, nel complesso verranno vaccinati più di 400 over 80.

“Complimenti alla Croce Rossa – commenta il sindaco di Cocconato Umberto Fasoglio – per il numero di volontari dispiegati sul campo, per il servizio di ambulanza sul posto e trasporto anziani che non potevano essere accompagnati. Complimenti anche al Circolo di Tuffo per la disponibilità e il lavoro svolto al fine di predisporre i locali al meglio: l’ASL ha apprezzato l’organizzazione ed è riuscita a svolgere il lavoro con fluidità.”