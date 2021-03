Iniziate le vaccinazioni anticovid degli over 80 a Costigliole d’Asti

Oggi, mercoledì 3 marzo, sono iniziate le vaccinazioni degli over 80 anche a Costigliole d’Asti. Sono stati vaccinati dal dottor Mirra presso il centro medico i primi 51 anziani ultraottantenni.

Erano presenti il sindaco Enrico Cavallero, il vice sindaco Tanya Arconi, il responsabile del comitato locale della Croce Rossa, Giorgio Gozzellino, il presidente Associazione ANC Giancarlo Garbin, Giuseppe Fiore oggi in veste di delegato della Croce Rossa ma anche consigliere comunale e delegato ANC.

“Le vaccinazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, piena soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per aver fatto un punto di vaccinazione qui a Costigliole e anche soddisfazione da parte dei cittadini per non doversi muovere troppo” ha dichiarato il sindaco Enrico Cavallero al termine della prima giornata di vaccinazione.