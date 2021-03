Incontro a Castello d’Annone tra i Sindaci del Distretto Asl e il Direttore Generale Boraso

Si è svolto nella mattinata odierna, presso l’area Occhetti in Castello di Annone, l’incontro voluto dal Direttore Generale dell’Asl Flavio Boraso con i Sindaci dei Comuni del territorio afferenti al Distretto.

Boraso, accompagnato da Antonio Parisi, Dirigente del Distretto Asti Nord, e da Mauro Occhi, Direttore Sanitario, dopo aver visitato la sede dell’Unità Territoriale insieme alla Giunta del Comune di Castello di Annone e del Medico di Medicina Generale Luigi Garelli, ha incontrato, oltre a Silvia Ferraris, i Sindaci dei Comuni di Azzano d’Asti Claudio Carretto, di Cerro Tanaro Gianmaria Corsi, di Rocca d’Arazzo Marco Maggiora e di Rocchetta Tanaro Massimo Fungo.

Il Direttore Generale ha parlato del difficile periodo pandemico e dell’avanzamento delle vaccinazioni e l’ASL si è resa disponibile a confronti per poter superare eventuali problematiche.

I Sindaci hanno rivolto un plauso particolare nei confronti dei Medici di Medicina Generale Paolo Frola, che in piena pandemia posticipó il pensionamento per poter continuare ad essere accanto ai suoi pazienti, e a Luigi Garelli, anch’egli saldo e disponibile punto di riferimento per la popolazione durante questo difficile periodo ed ulteriormente disponibile al Centro Vaccini attivo nel Comune di Castello di Annone.