Incidente tra moto e auto in Corso Alfieri ad Asti

Un incidente è accaduto oggi pomeriggio in centro ad Asti.

Il sinistro è avvenuto in Corso Alfieri all’altezza dell’incrocio con Via Giobert ed ha visto coinvolta una moto e un’auto; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente. Il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha valutato in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi, il tratto di Corso Alfieri interessato dall’incidente è chiuso al traffico.