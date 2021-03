Incidente tra due mezzi pesanti sulla strada provinciale a Montiglio

Ancora un incidente sulle strade astigiane.

Oggi pomeriggio a Montiglio Monferrato sulla strada provinciale all’altezza di Colcavagno, due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un sinistro, con dinamica ancora in corso di ricostruzione e sono usciti di strada entrambi, con uno dei due che si è ribaltato su un lato. Gli autisti del mezzo non hanno riportato gravi feriti

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e neutralizzare una perdita di carburante generatasi nell’incidente.