Incidente stradale in Via Maggiora ad Asti

Incidente stradale questa mattina ad Asti.

In Via Maggiora, all’altezza dell’incrocio con via Perri, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro, con dinamica ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con il personale del 118 che ha prestato soccorso agli occupanti del mezzo, quattro su una vettura (due adulti e due bambini) e uno sull’altra. Una persona è stata trasportata al pronto soccorso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità, e i Vigili del Fuoco con aps e pickup per mettere in sicurezza le due vetture incidentate.