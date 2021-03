Incidente stradale in Corso Venezia ad Asti, tamponamento tra tre vetture

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa (ore 15.30) in Corso Venezia ad Asti.

Tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena, nel tratto tra la rotonda di Piazza Saragat e quella con Corso Savona; sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso ai feriti, la Polizia Locale per eseguire i rilievi e i Vigili del Fuoco di Asti per mettere in sicurezza i mezzi e la strada, in seguito alla perdita di olio da parte di una delle vetture coinvolte.

Disagi per il traffico con il tratto di strada che è stato chiuso per qualche minuto, mentre ora si procede con marcia a senso alternato su una sola corsia.