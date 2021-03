Incidente in A21, auto in fiamme tra Asti est e l’area di servizio Crocetta

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti nella mattinata, intorno alle 9,30, sull’autostrada a21 per l’incendio di un’automobile.

L’autostrada è stata bloccata in entrambi i sensi in prossimità dell’area di servizio Crocetta, alcuni km dopo lo svincolo Asti est. Nessuna persona risulta coinvolta e sono in via di chiusura le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sul posto.

Pesanti i disagi per il traffico, con la circolazione che è tornata regolare verso le 11.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale ed i tecnici della società autostrada per i rilievi del caso.