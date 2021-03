Incendio nella notte in un’abitazione a Quarto d’Asti

Intervento dei Vigili del Fuoco questa notte a Quarto d’Asti.

Per cause ancora in corso di accertamento in un’abitazione si è sviluppato un incendio, con le fiamme che hanno avvolto completamente l’immobile; gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con Aps, un’autoscala e due autobotti e hanno impiegato tre ore per spegnere l’incendio.

L’abitazione risulta inagibile al momento, sul posto è intervenuta anche la Polizia. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.