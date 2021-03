Incendio in un deposito attrezzi a Villanova d’Asti

Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti oggi pomeriggio, lunedì 8 marzo, a Villanova d’Asti.

In un deposito attrezzi di un’abitazione privata si è sviluppato un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, ; sul posto sono intervenuti gli uomini del comando di Asti che hanno circoscritto e spento il rogo, e poi hanno bonificato il locale.

Sul posto anche i Carabinieri di Villanova e una squadra di supporto dei Vigili del fuoco di Chieri.