Intervento dei Vigili del fuoco di Asti nella serata di oggi, martedì 30 marzo.

Gli uomini del Comando di Asti sono intervenuti per un incendio in un boschetto sito in località San Grato ad Asti, frazione Sessant.

Non si conoscono le cause che hanno originato il rogo, spento dai Vigili del Fuoco giunti sul posto con APS, autobotte e pickup.