Incendio boschivo a Roccaverano: brucia oltre un ettaro di bosco

Nella giornata di oggi un incendio di discrete dimensioni ha percorso i boschi di Roccaverano, in località Castelli Caldane. Un residente della zona ha visto le fiamme propagarsi in modo incontrollato nella tarda mattinata ed ha allertato i soccorsi.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Canelli e di Asti, squadre di volontari Antincendio Boschivo, i Carabinieri di Bubbio nonché i Carabinieri Forestali di Canelli per i primi rilievi ed atti investigativi. Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento di un elicottero della protezione civile regionale. La messa in sicurezza dell’area è stata ultimata alle 17:30 circa. È bruciata una superficie di circa un ettaro e mezzo di bosco, senza arrecare danni a persone e beni. Sono intervenuti sul posto anche tecnici ENEL per effettuare verifiche sull’integrità di un elettrodotto a bassa tensione che attraversa il bosco incendiato.

Sono praticamente quotidiane in questi giorni le richieste di intervento che giungono alle centrali operative per incendi in zone rurali e boschive, favoriti dalle condizioni di siccità prolungate che stiamo attraversando. Ciò ha indotto la Regione Piemonte ad emanare il Decreto di massima pericolosità incendi boschivi, che entrerà in vigore da domani, ampliando il campo dei divieti di accensione fuochi e inasprendo le relative sanzioni.