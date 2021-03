Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di oggi, venerdì 19 marzo, a Celle Enomondo.

La squadra del Comando di Asti è intervenuta con APS e pickup in strada Merlazza per un incendio ad una autovettura; non si conoscono ancora le cause.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti, non si registrano feriti.