Inaugurato a Celle Enomondo il campo di atterraggio per l’elisoccorso notturno

Sarebbe dovuta essere inaugurata un mese fa ma per via delle condizioni meteo avverse era slittata ed ha avuto luogo nella serata di ieri, venerdì 12 marzo, il taglio del nastro ufficiale dell’area di atterraggio dell’elisoccorso per il servizio notturno di Celle Enomondo.

“E’ stato un momento molto importante per la nostra piccola comunità – ha così aperto il suo discorso il Sindaco di Celle Enomondo, Andrea Bovero – Nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di erogare i migliori servizi a supporto della salute dei nostri cittadini. Da oggi il Sito di Celle è validato ed autorizzato e sarà teatro di servizio di elisoccorso notturno regionale del 118. Uno dei fiori all’occhiello, uno dei principali punti di forza del servizio sanitario regionale. Da quando è entrato in vigore il regolamento europeo, che prevede la possibilità anche in Italia di estendere il servizio di notte dell’elisoccorso, ci siamo immediatamente interessati per attivarci anche noi!”.

Questo perché, più volte, in questi anni, si è verificata la necessità di utilizzare questo fondamentale servizio durante la giornata.

“Avere oggi la possibilità di essere un sito per il medesimo servizio anche di notte – prosegue il sindaco – ci ha permesso di completare al 100% il servizio. Gli atterraggi quando servirà avverranno qui sul campo sportivo, che è teatro da sempre di battaglie e sfide sportive. In questa fattispecie l’asticella delle difficoltà si alza di molto. Ed il campo da gioco, diventa un sfida non solo più sportiva, ma una sfida per la vita, per la propria sopravvivenza o di qualche nostro caro.”

Il campo di atterraggio notturno dell’elisoccorso è un nobile e vero esempio di cosa vuol dire concretamente fare rete, con azioni reali ed il sindaco lo sottolinea con parole di ringraziamento a tante persone ed enti.

“Essere territorio sia a livello verticale, con la fattiva e operativa partecipazione della regione e della provincia, ed anche a livello orizzontale tra i comuni ed enti della nostra più ristretta area, generando valore anche a tutti i comuni limitrofi che oggi sono sprovvisti di un punto di atterraggio dell’elisoccorso. Un ringraziamento veramente speciale a Matilde, Monica, Stefania, Federica, Marco, Paolo G., Germano, Paolo B., Andrea S., tutta la mia formidabile Squadra di lavoro, anche ieri prontissima nel governare e risolvere al meglio i continui e repentini spostamenti di orario, dovuti alle incalzanti richieste di soccorso dell’elisoccorso del 118 in altri luoghi della regione. Un ringraziamento particolare alle comunità e alle autorità Cellesi , della Regione, della Provincia, dei comuni limitrofi, che hanno dato disponibilità a partecipare, e a causa del coprifuoco non hanno potuto essere presenti.”

L’Amministrazione, come gesto di benvenuto e ringraziamento, ha omaggiato per la partecipazione il Dott. Colombo, Responsabile del Coordinamento Territoriale del 118 regionale, i medici, gli infermieri e gli operatori di volo dell’elisoccorso, con un cesto di prodotti tipici del paese, come la cera, la grappa ed il miele.

“A questo proposito Grazie di cuore a tutti Volontari della nostra Protezione civile di Celle e della Croce rossa di San Damiano ed Asti! Da oggi garantiamo anche a noi questa fondamentale opportunità di miglioramento del servizio per la cosa più cara ad ognuno di noi e dei nostri cari: la salute!” conclude Andrea Bovero che, nel corso del suo intervento ha fatto un riferimento anche alla situazione della casa di riposo e del polo sanitario del paese. “La casa di riposo – queste le parole del sindaco – nonostante sia stata messa a durissima prova ancora recentemente è riuscita a rialzarsi alla grande, abbiamo l’obiettivo di potenziare il nostro polo sanitario con altri ulteriori servizi appena il covid ce lo permetterà.”