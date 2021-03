In uscita in autunno il primo album del cantautore astigiano Luca Fogliati

Uscirà in autunno “Per te”, il primo album da solista del cantatutore astigiano Luca Fogliati: una raccolta di brani per raccontare 15 anni di canzoni, concerti e passione per la musica.

“Ho iniziato a scrivere canzoni a 12 anni e dal 2007 ad oggi si contano oltre 150 concerti eseguiti sui palchi più svariati – si presenta il cantautore – Lo stile musicale che mi rappresenta è un pop rock italiano che amo definire sincero e profondo con influenze e atmosfere che ricordano il meglio della musica italiana con la quale sono cresciuto. Fin da piccolo ho scoperto la passione per la musica ed ho scoperto nel cantautorato la forma per esprimere al meglio il mio mondo interiore trovando le parole, sperimentando suoni e arrangiamenti per descrivere al meglio emozioni da comunicare e condividere”.

Per la realizzazione dell’album Fogliati si è fatto affiancare da collaboratori di rilievo: Beppe Lombardi (Basso, programmazione, tastiere, archi e batterie, arrangiamento, cori, Voice Editing, Mix Engineering), Marco D’Agostino (Professional Audio Mastering Engineer, Audio mastering, Online Mastering, Top-Class Mixing, High-Ende Recording Studio di Registrazione “96 KHZ Mastering Studio”- Milano) e Riccardo Valle (Chitarre).

Per sostenere questo progetto musicale Fogliati ha lanciato una raccolti fondi sulla piattaforma Eppela. Il contributo raccolto servirà a sostenere i costi di produzione dell’Album: ingaggio musicisti, audio recording, mix e mastering, realizzazione video e fotografica durante la realizzazione del disco da condividere sui social e per tenere informati i sostenitori dei progressi, realizzazione di copie fisiche del disco e promozione e lancio del disco.

Chiunque può sostenere il progetto con delle offerte cui corrisponderanno delle “ricompense” (dal post di ringraziamento alla video dedica personalizzata, dalla copia del disco ad un vero e proprio concerto a domicilio). Il progetto del crowdfunding sarà attivo da lunedì 29 marzo alle 10 e durerà per 40 giorni sulla piattaforma eppela (clicca QUI)