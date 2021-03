Per la seconda volta consecutiva, le “18 ore di Passione” non si svolgeranno in presenza.

L’ormai nota azione teatrale popolare itinerante al seguito del “Cristo-albero” anche quest’anno è affidata allo streaming. Una scelta dolorosa, ma allo stretto tempo necessaria in tempi di pandemia. Una passione solitaria ma ancora più spirituale, come ci raccontano i protagonisti di questa edizione 2021. Il Cristo Albero, seguirà l’azione nelle varie tappe, un vero e proprio ritorno all’antico, quando la manifestazione si svolgeva davvero nell’arco delle 18 ore.

L’edizione 2021 si compone di ben 7 video appuntamenti, collocati secondo il seguente programma: ore 21 del 01.04 tappa a Castagnole Monferrato, ore 00 del 02.04 a Montemagno, ore 03 a Scurzolengo, ore 07 a Cerro Tanaro, ore 09 a Casorzo, ore 12 a Cocconato, per tornare e concludere il cammino al seguito del Cristo-albero di nuovo a Castagnole Monferrato, alle ore 15 del Venerdì Santo.

E proprio nella tappa di Cerro Tanaro abbiamo seguito il dietro le quinte della rappresentazione che si è svolta sul far dell’alba: un momento davvero toccante e spirituale dove abbiamo incrociato le voci degli organizzatori oltre a quella del padrone di casa il sindaco di Cerro Gianmaria Corsi. I video delle 18 ore di Passione verranno trasmessi sulla pagina Fb archiviotepo e sul canale YouTube Banco delle Memorie.