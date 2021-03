Il Sentiero delle 5 Torri in sfida per la copertina di “Itinerari e Luoghi”: ecco come votare

Mentre è in corso la sfida per “Il Borgo dei Borghi” dove Cocconato, unico rappresentante del Piemonte, si sta giocando le sue carte per essere eletto il Borgo più Bello d’Italia, dall’altro capo della provincia di Asti c’è un intero territorio in lizza per la copertina della prestigiosa rivista “Itinerari e Luoghi”.

Stiamo parlando della Langa Astigiana e del suo Sentiero delle 5 Torri. Sul prossimo numero del mensile tascabile di turismo consapevole, che dal 1992 suggerisce itinerari tra diverse destinazioni italiane ed estere, uscirà un servizio di ben sedici pagine, curato dal fotografo e scrittore Gian Luca Boetti, autore di numerosi reportage e volumi su itinerari di natura e viaggi, pubblicati in Italia e all’estero.

Ma la Langa Astigiana si gioca anche la grande occasione di avere la copertina dedicata alla sua speciale grande bellezza, una decisione che è demandata al pubblico: infatti, è ancora in corso la votazione sulla pagina Facebook di “Itinerari e Luoghi” per poter votare la Torre di Vengore e vederla svettare sul numero di aprile.

Come votare. Per votare bisogna dare il “MI PIACE” al post con l’anteprima della copertina in lizza: vi consigliamo di accedervi direttamente cliccando —> QUI e dare il “MI PIACE” a questo post. Così si potrà contribuire a far conoscere la bellezza della Langa Astigiana. E’ importante farlo subito, se non l’avete ancora fatto, perché la decisione è alle porte.

Da Nord a Sud, la provincia di Asti alla ribalta nazionale grazie a tante persone volenterose che amano il proprio territorio e vogliono farlo conoscere, per condividere tutta questa bellezza.